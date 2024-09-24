Израиль заявил, что не стремится начинать наземную операцию в Ливане

Израиль не стремится начинать в Ливане наземную операцию и считает предпочтительным дипломатическое урегулирование конфликта на своих северных границах, при этом он добивается, чтобы жители северных израильских районов смогли безопасно вернуться в свои дома, заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.