Израиль заявил, что не стремится начинать наземную операцию в Ливане

Израиль не стремится начинать в Ливане наземную операцию и считает предпочтительным дипломатическое урегулирование конфликта на своих северных границах, при этом он добивается, чтобы жители северных израильских районов смогли безопасно вернуться в свои дома, заявил постпред Израиля при ООН Дани Данон.
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