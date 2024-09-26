Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы президента США

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск указал на то, что визит главы Украины Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания является вмешательством в выборы президента страны.
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