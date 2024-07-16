Аналитики Matrixport: Инвесторы начали активно скупать биткоины

Согласно данным Matrixport, на прошлой неделе биткоин-ETF зафиксировали существенный приток капитала, завершив неделю с приростом в $310 000 000, что является самым высоким показателем за последний месяц.
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