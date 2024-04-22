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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае курсанты школы снайперов ВВО сдают выпускные экзамены

В Хабаровском крае курсанты школы снайперов ВВО сдают выпускные экзамены

В ходе 3-месячной подготовки обучающиеся в школе снайперов, помимо меткой стрельбы, совершенствовали навыки по маскировке на различной местности и в сложных климатических условиях, военной топографии, усвоили правила оказания медицинской помощи.

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