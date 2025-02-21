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Петербургский дневник

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Приставы Петербурга разрешили соседский спор двух дачников

Приставы Петербурга разрешили соседский спор двух дачников

Конфликт начался ещё 16 лет назад Приставы Выборгского района помогли двум пенсионерам разрешить многолетний спор: по решению суда 64-летний должник убрал тележку, автодом и прицеп с территории 69-летнего соседа по даче, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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