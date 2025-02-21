Приставы Петербурга разрешили соседский спор двух дачников

Конфликт начался ещё 16 лет назад Приставы Выборгского района помогли двум пенсионерам разрешить многолетний спор: по решению суда 64-летний должник убрал тележку, автодом и прицеп с территории 69-летнего соседа по даче, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.