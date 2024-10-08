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Фетисов поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне НХЛ

Фетисов поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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