Немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали на выборах в ландтаг за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она выступает против войны с Россией.
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