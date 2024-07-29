Куда сходить: интересные мероприятия 30 июля в Крыму

ВЫСТАВКА Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия (Симферополь, ул. Чехова, 17) «Переулки Бахчисарая» 6+ 30 июля, 9:30-17:00 Выставка посвящена творческой деятельности местных художников Вадима и Елены Мальковых.
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