Российский боец заявил, что ВСУ начали беречь технику под Клещеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) берегут свою технику на артемовском участке фронта, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых за несколько километров до позиций на передовой под Клещеевкой в ДНР, заявил в беседе с РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.