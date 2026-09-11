Путин: западные страны пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство

Вернуть свое утраченное лидерство западные страны пытаются любыми способами, при этом конкуренция все чаще принимает неприглядные формы на государственном уровне, заявил президент России Владимир Путин 11 сентября на пленарном заседании ежегодного Делового форума БРИКС в Нью-Дели.