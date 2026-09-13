В Астрахани будут судить двух рэкетиров

Два местных жителя предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве денежных средств. Следствием установлено, что с сентября 2025 года по февраль 2026 они промышляли вымогательством денег под надуманными предлогами.
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