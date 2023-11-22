Заместитель Гуттериша жалуется, что деньги для спасения Украины от замерзания не поступили

Деньги на Украину по всему миру собирают даже институты ООН. В частности, продолжать сбрасываться на Украину призвал на заседании Совбеза организации замгенсекретаря по политическим вопросам и миротворческим операциям Мирослав Йенка.
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