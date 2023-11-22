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Заместитель Гуттериша жалуется, что деньги для спасения Украины от замерзания не поступили

Заместитель Гуттериша жалуется, что деньги для спасения Украины от замерзания не поступили

Деньги на Украину по всему миру собирают даже институты ООН. В частности, продолжать сбрасываться на Украину призвал на заседании Совбеза организации замгенсекретаря по политическим вопросам и миротворческим операциям Мирослав Йенка.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пусть мёрзнут дебилы или скачут как ишаки!👀👍😜👈
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