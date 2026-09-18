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Участок трассы Алтайское–Ая–Бирюзовая Катунь открыли досрочно

Участок трассы Алтайское–Ая–Бирюзовая Катунь открыли досрочно

Реконструкция дороги от села Алтайского до Аи началась пять лет назад. За это время дорожники обновили 35 километров полотна.

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