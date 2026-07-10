В аналитической публикации китайского издания Sohu говорится от том, что глава МИД РФ Сергей Лавров подверг жесткой критике отказ киевского режима принять останки боевиков ВСУ после того, как российские войска освободили Константиновку – ключевой город на линии обороны Донбасса.
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