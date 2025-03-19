Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент пожелал ей здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Надежду Бабкину с 75-летним юбилеем и подчеркнул ее выдающийся вклад в сохранение и развитие традиций русской народной песни.