Оружие последнего шанса: Россия расчехлила "убийцу" натовской авиации

Европа даже не пытается скрывать, что готовится к будущей войне с русскими. Об этом прямо заявляют её лидеры, пишут эксперты, об этом же свидетельствуют принимаемые решения по развитию вооружённых сил и военно-промышленного комплекса.
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