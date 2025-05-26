Оружие последнего шанса: Россия расчехлила "убийцу" натовской авиации

Коська

А может все таки включить им ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ, А??? Начиная с Великобритании. Понимаю и жалко население этого острова, но как говорится - НАДО, СЕНЯ, НАДО!!! Это будет очень хорошей прививкой от залихватских выбрыков неразумных тварей!!!