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Политический вестник

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Оружие последнего шанса: Россия расчехлила "убийцу" натовской авиации

Оружие последнего шанса: Россия расчехлила "убийцу" натовской авиации

Европа даже не пытается скрывать, что готовится к будущей войне с русскими. Об этом прямо заявляют её лидеры, пишут эксперты, об этом же свидетельствуют принимаемые решения по развитию вооружённых сил и военно-промышленного комплекса.

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Комментарии
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Коська
А может все таки включить им ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ, А??? Начиная с Великобритании. Понимаю и жалко население этого острова, но как говорится - НАДО, СЕНЯ, НАДО!!! Это будет очень хорошей прививкой от залихватских выбрыков неразумных тварей!!!
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