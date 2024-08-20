В Казани у Кировской дамбы построят акватермальный комплекс с открытым бассейном

У Кировской дамбы в Казани построят акватермальный курорт. Как рассказал коммерческий директор сети «Городские Термы» Сергей Степанов, они приложили руку к концепту, но строительство их компания не сопровождает.
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