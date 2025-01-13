Карельская лыжница стала абсолютным победителем Российско-китайских игр

В Южно-Сахалинске продолжаются Российско-Китайские молодежные зимние игры. 17-летняя карельская лыжница, мастер спорта России Анна Корякова победила в гонке на 10 км свободным стилем, — рассказали в Центре спортивной подготовки.
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