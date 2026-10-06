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ФедералПресс

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Трамп назвал атаки ВСУ на НПЗ России причиной роста цен на топливо в США

Трамп назвал атаки ВСУ на НПЗ России причиной роста цен на топливо в США

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. США продолжают сталкиваться с нехваткой дизельного топлива, а Вашингтон ищет способы сдержать внутренние цены.

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