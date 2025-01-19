Джиджи Хадид и Брэдли Купер не планируют в ближайшее время свадьбу. Об этом сообщает People. Джиджи Хадид и Брэдли Купер встречаются уже больше года, однако возлюбленные не спешат закреплять свои отношения узами брака.
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