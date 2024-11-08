Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил живую силу и технику ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии