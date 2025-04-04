Правоохранительной системе России пора повернуться лицом к собственному народу

Ирина Мишина Фото: Евгений Мессман/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Михаил Матвеев События сразу в нескольких российских городах России заставили Совет безопасности России задуматься о решении проблемы анклавов, которые создают мигранты.
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