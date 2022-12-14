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Овечкин забросил 800 шайб в НХЛ за 1305 матчей. Быстрее был только Гретцки – за 1116

Александр Овечкин забросил 800 шайб в НХЛ за 1305 матчей – 2-й результат в истории. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3).

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