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Царьград

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Белорусы Бориков и Мороз принесли «Тусону» победу над «Сан-Хосе»

Белорусы Бориков и Мороз принесли «Тусону» победу над «Сан-Хосе»

Белорусский нападающий Егор Бориков отметился голом и передачей в победном матче «Тусона» против «Сан-Хосе» (4:1), а его соотечественник Вадим Мороз открыл счет и продлил результативную серию до трех игр.

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