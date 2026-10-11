Белорусы Бориков и Мороз принесли «Тусону» победу над «Сан-Хосе»

Белорусский нападающий Егор Бориков отметился голом и передачей в победном матче «Тусона» против «Сан-Хосе» (4:1), а его соотечественник Вадим Мороз открыл счет и продлил результативную серию до трех игр.
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