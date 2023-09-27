Поселившееся во дворе многоэтажки стадо коров и коз сняли на видео

В Волгодонске (Ростовская область) стадо коров и коз поселилось во дворе многоэтажного дома. На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как на площадке возле парковки дома гуляют около десяти коров и примерно столько же коз.
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