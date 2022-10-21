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Волкановски принял участие в церемонии взвешивания UFC 280: Алекс тяжелее Махачева и Оливейры

Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец P4P Алекс Волкановски принял участие в церемонии взвешивания перед турниром UFC 280, несмотря на то, что у австралийца пока нет боя.

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