Запрет на вывоз из РФ патронов и гильз продлили до конца 2025 года

Временный запрет на вывоз из России патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию ряда калибров продлевается до 31 декабря 2025 года.
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