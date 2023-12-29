Новая поблажка для мигрантов: Выгонять из России будут не всех преступников?

Обязательное выдворение мигрантов из России в некоторых случаях могут заменить штрафом. Выгонять из России будут не всех преступников?В некоторых ситуациях мигрантов могут не выдворить из России, а просто оштрафовать, сообщает "Российская газета".
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