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Русская весна

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У Британии закончились ракеты Storm Shadow для Украины — The Times

У Британии закончились ракеты Storm Shadow для Украины — The Times

Запасы ракет Storm Shadow в Британии снизились, поэтому данные ракеты с лета не поставляются Украине.

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