© NIKOLAY GYNGAZOV/ GLOBAL LOOK PRESS Не так давно нашлись те, кто решил лишить русский народ его места в истории, отменить его как основную силу и творца исторического процесса, превратить историю России в мешанину произвольно перечисленных народов и языковых групп.
"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ебаная тупая мумия закукарекала.
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7 час.
ВП
Вероника Пропись
Я живу в своей стране. Я знаю, что в моей стране есть другие народы. Я отличаю их по внешнему виду и акценту речи. Я училась в своей школе по своим учебникам. Нам особенно никогда никто не разъяснял, кто такой муфтий и где он живёт. Мы изучали Пушкина, Лермонтова, математику, физику, русский язык. Мы жили своей жизнью. Мы ходили в церковь, и там был батюшка. Откуда эти „ муфтии“ взялись?
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4 час.
лл
лина любимцева
Ну да... Теперь муфтий Дамир будет писать историю русским.... Вообще уже оборзели.
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3 час.
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