"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

ВП

Вероника Пропись

Я живу в своей стране. Я знаю, что в моей стране есть другие народы. Я отличаю их по внешнему виду и акценту речи. Я училась в своей школе по своим учебникам. Нам особенно никогда никто не разъяснял, кто такой муфтий и где он живёт. Мы изучали Пушкина, Лермонтова, математику, физику, русский язык. Мы жили своей жизнью. Мы ходили в церковь, и там был батюшка. Откуда эти „ муфтии“ взялись?