В США высказались о том, что американские ракеты впервые атаковали российский регион. Издание Strategic Culture посоветовало России никак не реагировать на разрешение уходящего лидера Америки Джо Байдена использовать ВСУ американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.
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