Депутат оценила дороги в России: «Транспортный каркас будет основой экономики страны»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказала свое мнение о прогрессе, произошедшем в сфере дорожного строительства в России.