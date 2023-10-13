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Депутат оценила дороги в России: «Транспортный каркас будет основой экономики страны»

Депутат оценила дороги в России: «Транспортный каркас будет основой экономики страны»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказала свое мнение о прогрессе, произошедшем в сфере дорожного строительства в России.

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