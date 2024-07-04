Путин: предложенный РФ план урегулирования позволит прекратить бои на Украине

Бои на Украине прекратятся, как только она согласится на условия России и сядет за стол переговоров. Президент Владимир Путин заявил на саммите ШОС в Астане, что российская сторона всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.