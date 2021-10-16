На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНа Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля Журналист Портников: статья Медведева про Украину стала сигналом Кремля для Зеленского МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТОТерехов ОлегДа и вообще пора эту Бандерлогию раздолбить в дуплоНиколайЕсли украинский народ поддерживает свою бандеровско-американскую власть, то пусть зимой померзнет и греется воспоминаниями о теплой прошлой жизни вместе с Россией!irinaвся беда в том, что адекватные люди просто боятся, ведь там никто не защищен, убить могут просто так, а уж если выступать начнешь , то и подавно. Дербанят все, кто даже на самой низшей ступени типа власти и они тоже не хотят отдавать " свое". там жесть в полной мереКомментировать
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