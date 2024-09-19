Ученые: 800 граммов овощей и фруктов в день продлят жизнь

Употребление в сутки 10 порций овощей и фруктов может продлить жизнь, полагают ученые. По расчетам ученых из Imperial college в Лондоне, следование этим рекомендациям может предотвратить 7,8 млн преждевременных смертей в год.
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