Газета.ру

8 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Global Times: Австралия получит возмездие, если даст США плацдарм против КНР

Global Times: Австралия получит возмездие, если даст США плацдарм против КНР

Размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберру предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай и стать его представителем в АТР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх