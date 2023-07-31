Global Times: Австралия получит возмездие, если даст США плацдарм против КНР

Размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберру предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай и стать его представителем в АТР.
Размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберру предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай и стать его представителем в АТР.
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