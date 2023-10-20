Разведка НАТО бьёт в набат. Ким отправил ещё одну партию продукции ВПК в Россию, а взамен получил "новые игрушки"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад в статье "Ким поставил России первые 1000 контейнеров с продукцией ВПК", мы подробно рассказали о том, как Северная Корея осуществила первые масштабные отгрузки артиллерии и БК в Россию.