Депутат Госдумы Лантратова назвала риски наград педагогам за успехи выпускников

Новости внутренней и внешней политики в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко о введении наград для школьных педагогов за достижения их бывших учеников.