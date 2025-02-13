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Депутат Госдумы Лантратова назвала риски наград педагогам за успехи выпускников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко о введении наград для школьных педагогов за достижения их бывших учеников.

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