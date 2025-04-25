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Чёрный день календаря. 25 апреля: Трагедия в брянском кинотеатре "Октябрь". Число жертв до сих пор вызывает споры

Чёрный день календаря. 25 апреля: Трагедия в брянском кинотеатре "Октябрь". Число жертв до сих пор вызывает споры

Здание кинотеатра было построено немецкими военнопленными в 1949 году.25 апреля 1959 года в Брянске во время сеанса фильма "Сорока-воровка" в кинотеатре "Октябрь", произошла катастрофа: обрушилась люстра и потолок.

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