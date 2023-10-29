«Лишь бы не у русских»: Шольц придумал, у кого покупать газ

ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам этого ископаемого, заявил в преддверии визита в Нигерию федеральный канцлер Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch.
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