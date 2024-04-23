МТС модернизировала мобильную сеть в 45 городских округах Подмосковья

МТС в преддверии дачного сезона установила новые базовые станции стандарта LTE и обновила оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Подмосковья, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.
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