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Газета.ру

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МТС модернизировала мобильную сеть в 45 городских округах Подмосковья

МТС модернизировала мобильную сеть в 45 городских округах Подмосковья

МТС в преддверии дачного сезона установила новые базовые станции стандарта LTE и обновила оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Подмосковья, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

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