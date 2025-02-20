Управляющий ЦБ Чехии: Нужно изучать биткоин и не бояться

Глава ЦБ Чехии призвал финансовые учреждения изучать биткоин. Управляющий Чешского национального банка (CNB) Алеш Михл призвал финансовые организации не бояться биткоина, а исследовать его потенциал для укрепления финансовой системы.
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