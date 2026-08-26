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Венгрия впервые официально обозначила Россию как угрозу в новых внешнеполитических директивах

Венгрия впервые официально обозначила Россию как угрозу в новых внешнеполитических директивах, подготовленных для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.

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