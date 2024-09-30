Позавидовали финнам: Норвегия готовится возвести забор на границе с Россией Норвегия в настоящее время рассматривает вопрос усиления мер безопасности на границе с Россией.
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Позавидовали финнам: Норвегия готовится возвести забор на границе с Россией Норвегия в настоящее время рассматривает вопрос усиления мер безопасности на границе с Россией.
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