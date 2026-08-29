В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах домов, получивших повреждения сегодня ночью в результате атаки БПЛА.
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