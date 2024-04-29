Быстрый рецепт сосисок в тесте с румяной корочкой и кунжутом: вкусно, как в детстве

Простой рецепт фастфуда для детей фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ отличие от популярной американской уличной еды — хот догов — сосиски в тесте вы практически не увидите в парках и кафе, зато они часто встречаются в школьных столовых.
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