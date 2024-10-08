Ada Derana: на востоке Шри-Ланки крокодил съел 60-летнего мужчину

На острове Шри-Ланка крокодил съел 60-летнего мужчину. Об этом пишет местное издание Ada Derana. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь реку Мора Ойя в районе Гемунупура, он собирался принести на посиделки с другом мясо, которое оставил дома.