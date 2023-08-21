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«Зенит» обыграл «Спартак», 1-й гол Кузяева за «Гавр», поражение «Челси», победы «Барсы» и «Юве», Испания выиграла женский ЧМ, Хави хотел Захаряна в «Барсу» и другие новости

«Зенит» обыграл «Спартак», 1-й гол Кузяева за «Гавр», поражение «Челси», победы «Барсы» и «Юве», Испания выиграла женский ЧМ, Хави хотел Захаряна в «Барсу» и другие новости

1. В главным матче выходных «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве – 3:1. Вендел сделал дубль, Соболев забил с пенальти, назначенного после видеопросмотра, а Кассьерра поставил точку на 94-й минуты.

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