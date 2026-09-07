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Названы три условия для продления навигации по Севморпути

Названы три условия для продления навигации по Севморпути

Расширение навигационного окна на Северном морском пути (СМП) со 120 до 180 дней позволит существующему флоту выполнять не два, а три рейса за сезон и увеличить провозную способность на 50% (свыше 700 тыс.

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