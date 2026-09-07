Названы три условия для продления навигации по Севморпути

Расширение навигационного окна на Северном морском пути (СМП) со 120 до 180 дней позволит существующему флоту выполнять не два, а три рейса за сезон и увеличить провозную способность на 50% (свыше 700 тыс.
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