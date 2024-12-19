Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного лидера страны Дональда Трампа в якобы данном приказе своим однопартийцам-республиканцам об остановке работы американского правительства.
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